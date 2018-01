هؤلاء هم الممثلون والأفلام المرشحون لجوائز الأوسكار

تصدر فيلم “ذا شيب أوف ووتر” The Shape of Water، الذي يتناول قصة امرأة تقع في حب مخلوق غريب، ترشيحات جوائز الأوسكار التي أعلنت الثلاثاء بعدما نال 13 ترشيحا منها الجائزة الكبرى.

وسيتنافس فيلم المخرج غييرمو ديل تورو الخيالي على جائزة أفضل فيلم مع أفلام “كول مي باي يور نيم” Call Me By Your Name و”داركست أور” Darkest Hour و”دانكيرك” Dunkirk و”غيت أوت” Get Out و”ليدي بيرد” Lady Bird و”فانتوم ثريد” Phantom Thread و”ذا بوست” The Post و”ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج، ميزوري” Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في هوليوود في 4 آذار المقبل.

ونال “ذا شيب أوف ووتر” The Shape of Water جميع الترشيحات الرئيسية التي شملت مخرجه ديل تورو وأبطاله سالي هوكينز وريتشارد جنكينز وأوكتافيا سبنسر.

وحصد فيلم “دانكيرك” ثمانية ترشيحات شملت مخرجه كريستوفر نولان، بينما نال فيلم “ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج، ميزوري” سبعة ترشيحات شملت أبطاله فرانسيس ماكدورماند ووودي هارلسون وسام روكويل.

وباتت جريتا جيرويج خامس امرأة تترشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج، وذلك عن فيلمها “ليدي بيرد”. ورُشح الفيلم أيضا لجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي للممثلة سيرشا رونان، وجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد للممثلة لوري ميتكالف.

وفيما يلي قائمة الترشيحات في الفئات الرئيسية:

أفضل فيلم

– “كول مي باي يور نيم”

– “داركست أور”

– “دانكيرك”

– “جيت أوت”

– “ليدي بيرد”

– “فانتوم ثريد”

– “ذا بوست”

– “ذا شيب أوف ووتر”

– “ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج، ميزوري”

أفضل ممثل

– تيموثي شالاميه، عن فيلم “كول مي باي يور نيم”.

– دانيال داي لويس، عن فيلم “فانتوم ثريد”.

– دانيال كالويا، عن فيلم “غيت أوت”.

– جاري أولدمان، عن فيلم “داركست أور”.

– دنزل واشنطن، عن فيلم “رومان جيه. إزرائيل إسكواير” Roman J. Israel, Esq.

أفضل ممثلة

– سالي هوكينز، عن فيلم “ذا شيب أوف ووتر”.

– فرانسيس مكدورماند، عن فيلم “ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج، ميزوري”.

– ميريل ستريب، عن فيلم “ذا بوست”.

– مارجوت روبي، عن فيلم “آي، تونيا” I, Tonya.

– سيرشا رونان، عن فيلم “ليدي بيرد”.

أفضل مخرج

– غييرمو ديل تورو، عن فيلم “ذا شيب أوف ووتر”.

– كريستوفر نولان، عن فيلم “دانكيرك”.

– جوردان بيل، عن فيلم “جيت أوت”.

– جريتا جيرويج، عن فيلم “ليدي بيرد”.

– بول توماس أندرسون، عن فيلم “فانتوم ثريد”.

أفضل ممثل في دور مساعد

– وليام دافو، عن فيلم “ذا فلوريدا بروجكت” The Florida Project.

– ريتشارد جنكينز، عن فيلم “ذا شيب أوف ووتر”.

– سام روكويل، عن فيلم “ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج، ميزوري”.

– كريستوفر بلامر، عن فيلم “أوول ذا ماني إين ذا وورلد” All the Money in World.

– وودي هارلسون، عن فيلم “ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج، ميزوري”.

أفضل ممثلة في دور مساعد

– ماري جيه بليدج، عن فيلم “مادباوند” Mudbound.

– أليسون جيني، عن فيلم “آي، تونيا”.

– لوري ميتكالف، عن فيلم “ليدي بيرد”.

– أوكتافيا سبنسر، عن فيلم “ذا شيب أوف ووتر”.

– ليزلي مانفيل، عن فيلم “فانتوم ثريد”.

أفضل سيناريو أصلي

– “ذا بيج سيك” The Big Sick

– “جيت أوت”

– “ليدي بيرد”

– “ذا شيب أوف ووتر”

– “ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج، ميزوري”

أفضل سيناريو مقتبس

– “كول مي باي يور نيم”

– “ذا ديزاستر آرتيست” The Disaster Artist

– “لوجان” Logan

– “موليز جيم” Molly’s Game

– “مادباوند”

أفضل فيلم رسوم متحركة

– “ذا بوص بيبي” The Boss Baby

– “ذا بريدوينر” The Breadwinner

– “كوكو” Coco

– “فرديناند” Ferdinand

– “لوفينج فنسنت” ‘Loving Vincent

أفضل فيلم وثائقي

– “أباكوس: سمول إيناف تو جيل” Abacus: Small Enough to Jail

– “فيسيز بليسيز” Faces Places

– “إيكاروس” Icarus

– “لاست مان إين أليبو” Last Men in Aleppo

– “سترونج أيلاند” Strong Island

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

– “إيه فانتاستيك وومان” A Fantastic Woman (تشيلي)

– “قضية رقم 23” The Insult (لبنان)

– “لوفليس” Loveless (روسيا)

– “أور بادي آند سول” On Body and Soul (المجر)

– “ذا سكوير” The Square (السويد)

أفضل أغنية أصلية

– “مايتي ريفر” Mighty River من فيلم “مادباوند”.

– “ميستري أوف لوف” Mystery Of Love من فيلم “كول مي باي يور نيم”.

– “ريمبمر مي” Remember Me من فيلم “كوكو”.

– “ستاند أب فور سامثينج” Stand Up For Something من فيلم “مارشال” Marshall.

– “ذيس إيز مي” This Is Me من فيلم “ذا جريتيست شومان” The Greatest Showman.

المصدر: رويترز