وأوضحت محاميتهن تهاني عبوشي، إن كل سيدة ستحصل على 60 ألف دولار، بعد اتفاق تم التوصل إليه في بداية الأسبوع أمام محكمة فدرالية في بروكلين، حيث أوقفت النساء الثلاث.

وقالت عبوشي لوكالة فرانس برس: “إنها خطوة في الاتجاه الصحيح”، مشيرة إلى “الجهد المشترك” الذي بُذل لتحسين “دليل إجراءات” الشرطة.

وأوضحت متحدثة باسم الجهاز القضائي في مدينة نيويورك أن “تسوية هذه القضايا كانت لصالح كل الأطراف المعنية”.

وتم توقيف إحدى النساء الثلاث في 2012، فيما أوقفت الاثنتان الأخريان عام 2015، وتقدمت النساء الثلاث بشكوى ضد البلدية والشرطة في نيويورك.

ومذاك، تلقى رجال الشرطة في نيويورك تعليمات جديدة تسمح للموقوفات اللواتي يضعن غطاء على رؤوسهن بالذهاب إلى غرفة منفصلة لالتقاط صورة لهن من قبل شرطية.