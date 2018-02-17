نيمار يفاجىء الجميع ويحدد وجهته المقبلة

تحدثت تقارير صحفية إسبانية وإنكليزية أن البرازيلي ​نيمار​ لاعب ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي أبلغ ​ريال مدريد​ بأنه قد ينضم الى صفوف ​مانشستر يونايتد​ بدلاً من الذهاب لسانتياغو برنابيو .

وذكرت صحيفة أكسبريس الإنكليزية وفقاً للتقارير الواردة من موقع ​دون بالون​ الإسباني أن اللاعب نيمار قد أخبر ريال مدريد بأنه قد ينضم الى مانشستر يونايتد بدلاً من العودة الى ​إسبانيا​ واللعب بقميص النادي الملكي

وبعد التعاقد مع الكسيس سانشيز من ​ارسنال​ ما زال مانشستر يونايتد بحاجة الى المزيد من التعزيزات الهجومية إذا كانوا يريدون التفوق على مانشستر سيتي في الفترة المقبلة.

ويشير التقرير أن نيمار سيغادر باريس سان جيرمان إذا فشل في الفوز بدوري أبطال اوروبا أو كأس العالم مع البرازيل.