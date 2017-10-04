نيمار يغادر تدريبات البرازيل

وغادر نيمار المران بعد كرة مشتركة بينه واللاعبين دييغو تارديلي وباولينيو، ولكن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي أكد أن مغادرة نيمار للتدريبات مبكراً هو قرار تم اتخاذه في وقت سابق طبقاً لبرنامج تم وضعه سلفاً.

وبالإضافة إلى نيمار، خاض اللاعبان ماركينيوس وفيرناندينو تدريباتهما داخل قاعة اللياقة البدنية ولم يشاركا في تدريبات الكرة، التي قادها المدير الفني لمنتخب “السامبا”، تيتي.

وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن منتخب البلاد سيخوض ثلاث تدريبات قبل أن يسافر إلى بوليفيا.

ويصل جزء من لاعبي المنتخب البرازيلي إلى معسكره في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء وهم دييغو ألفيش لاعب فلامنغو وأليسون بيكر حارس روما وميراندا نجم إنتر ميلان وأليكس ساندرو لاعب يوفنتوس، الذي حل بديلاً لمارسيلو المصاب.

ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد البرازيلي أنه لم يتبق سوى سبعة ألاف تذكرة من أصل 42 ألف و217 تذكرة تم طرحها للبيع خاصة بمباراة البرازيل الأخيرة في تصفيات المونديال أمام تشيلي، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في ملعب أليانز بارك، معقل نادي بالميراس البرازيلي بمدينة ساو باولو.

وحسم المنتخب البرازيلي مبكراً بطاقة تأهله إلى المونديال في العام المقبل ويتربع على صدارة ترتيب التصفيات برصيد 37 نقطة.

وكان المنتخب البرازيلي قد تعادل 1-1 مع كولومبيا في المرحلة الماضية من التصفيات، لتتوقف سلسة انتصاراته المتتالية عند الرقم 9 والتي بدأت منذ أن تولى تيتي مهمة تدريبه.