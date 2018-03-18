نيمار يريد المزيد من المال

كشفت صحيفة The Sunday Times أن آخر مطالب اللاعب البرازيلي ​نيمار​ من فريقه ​باريس سان جيرمان​ هي المزيد من المال! ومن المعلوم أن كلفة العيش في مدينة باريس هي من الأغلى في العالم وبدأ نيمار يكتشف هذا الأمر وهو لم يتعوّد على ذلك كونه أمضى كل حياته في مدينتي ​سانتوس​ و​برشلونة​. لذلك قام بالأمر الطبيعي الوحيد والمنطقي الذي يقوم به أي موظف وهو طلب زيادة راتب. هذا هو شرط نيمار الجديد كي يبقى مع سان جيرمان للموسم المقبل حسب الصحيفة بالرغم من أنه يتقاضى حوالي مليون £ أسبوعيًا. وعقده نصّ على أن يتقاضى راتب أساسي يبلغ 264.5 مليون £ على مدى 5 سنوات، لكن يبدو أن نيمار لاحظ أن هذا المبلغ ليس كافيًا في باريس.