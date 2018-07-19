نيمار يرد على الانتقادات التي طالته

رد ​نيمار​ دا سيلفا لاعب المنتخب البرازيلي بطريقة فكاهية على ال​انتقادات​ التي تعرض لها خلال المشاركة في بطولة كأس العالم بروسيا .

ونشر اللاعب البرازيلي فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعامل فيه بروح من الدعابة حول الانتقادات القاسية التي تلقاها إثر مشاركته مع السليساو في ​مونديال روسيا 2018​ .

ونشر المهاجم البرازيلي مقطع فيديو عبر تطبيق إنستغرام يظهر فيه مجموعة من الأطفال يرمون بأنفسهم على الأرض بعدما يقول لهم اللاعب مبتسما “واحد، اثنان، ثلاثة، جاهزون؟ هيا” .

واتهم نيمار بأنه بالغ كثيرا في الأخطاء التي احتسبت لصالحه خلال مباريات كأس العالم 2018 بروسيا.