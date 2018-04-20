نيمار يتحدّى باريس سان جيرمان ويستعد للمغادرة

كشفت صحيفة elpais الإسبانية أن اللاعب البرلزيلي ​نيمار​ ليس لديه نية بالبقاء في فريقه الحالي ​باريس سان جيرمان​ وهو يتحدى إدارته كونه يريد المغادرة. وكان رئيس النادي ​ناصر الخليفة​ في الشهر الماضي قد زار نيمار -الذي يتعافى من إصابته – في ​البرازيل​ ليقنعه بالعودة الى مدينة باريس لمتابعة تعافيه لكن البرازيلي رفض ذلك. ويتابع نيمار بنشر صور وفيديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي يظهر فيها أنه ليس لديه إحترام وإهتمام للنادي الذي يدفع له 40 مليون يورو سنويًا. وكشفت الصحيفة أيضًا أنه لدى نيمار مهلة حتى 1 أيلول في حال اراد أن يخرج من عقده مع النادي الباريسي وفي تأخر فسيخسر الكثير من المال بسبب بنود العقد المذكور.