نيمار يتحدث عن النجوم التي يتوقع تألقهم في المونديال الروسي

تحدث نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا عن النجوم التي يتوقع تألقه في بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا بالصيف القادم ، متجاهلاً الثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .
وقال نيمار: ” في منتخب البرازيلي ، اعتقد أن كوتينيو وغابريل جيسوس هم الذين سيشكلون الفارق ، بالاضافة الى العديد من اللاعبين المميزين في صفوف فرقهم ، منهم محمد صلاح رغم عدم تواجده في منتخب كبير ولكنه قادر على تقديم بطولة كأس عالم جيدة مثلما قد يحدث لدي بروين وهازارد ولويس سواريز “.
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