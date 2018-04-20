نيمار يتحدث عن النجوم التي يتوقع تألقهم في المونديال الروسي

تحدث نجم نادي ​باريس سان جيرمان الفرنسي​ ، اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا عن النجوم التي يتوقع تألقه في ​بطولة كأس العالم​ المقبلة في ​روسيا​ بالصيف القادم ، متجاهلاً الثنائي الأفضل في العالم ​ليونيل ميسي​ و​كريستيانو رونالدو​ .

وقال نيمار: ” في ​منتخب البرازيلي​ ، اعتقد أن ​كوتينيو​ وغابريل جيسوس هم الذين سيشكلون الفارق ، بالاضافة الى العديد من اللاعبين المميزين في صفوف فرقهم ، منهم ​محمد صلاح​ رغم عدم تواجده في منتخب كبير ولكنه قادر على تقديم بطولة كأس عالم جيدة مثلما قد يحدث لدي بروين و​هازارد​ و​لويس سواريز​ “.