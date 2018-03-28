نيمار : هذا شرطي للبقاء في العاصمة الفرنسية

أشارت تقارير صحافية ان نجم فريق باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار اشترط تولي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدرب الحالي لريال مدريد الاسباني مهمة تدريب الفريق من أجل البقاء في الفريق .
وبعد توديع سان جيرمان دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد أوضحت العديد من التقارير أن إدارة نادي العاصمة الفرنسية ستقيل المدرب الإسباني أوناي إيمري من مهمة تدريب الفريق .
وذكر موقع سبورت الفرنسي أن نيمار يشترط تولي الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مهمة تدريب باريس سان جيرمان من أجل البقاء داخل أسوار الفريق الفرنسي في الموسم المقبل” .
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