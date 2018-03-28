نيمار : هذا شرطي للبقاء في العاصمة الفرنسية

أشارت تقارير صحافية ان نجم فريق ​باريس سان جيرمان​ البرازيلي ​نيمار​ اشترط تولي المدرب الفرنسي ​زين الدين زيدان​ المدرب الحالي ل​ريال مدريد​ الاسباني مهمة تدريب الفريق من أجل البقاء في الفريق .

وبعد توديع سان جيرمان دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد أوضحت العديد من التقارير أن إدارة ​نادي العاصمة​ الفرنسية ستقيل المدرب الإسباني ​أوناي إيمري​ من مهمة تدريب الفريق .

وذكر موقع سبورت الفرنسي أن نيمار يشترط تولي الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مهمة تدريب باريس سان جيرمان من أجل البقاء داخل أسوار الفريق الفرنسي في الموسم المقبل” .