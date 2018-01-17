نيمار : نريد تحقيق جميع الالقاب

كشف النجم البرازيلي لنادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ​نيمار​ دا سيلفا عن رغبته في تحقيق افضل النتائج خلال المرحلة القادمة من الموسم الحالي ، وسيواجه فريق الـ بي آس جي نظيره ​ريال مدريد​ الاسباني في 14 شباط المقبل ، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 ل​دوري أبطال أوروبا​ .

وفي حديث له ، قال نيمار :”من الصعب جداً الحديث عن البطولات الآن ، ولكننا نقوم بعمل جيد ، ​كافاني​ و​مبابي​ لاعبين عظيمين ، ويصنعان الفارق ، ونحن نعرف بعضنا البعض بشكل رائع ، ونحاول التحسين أكثر”.

وأضاف :”نحن نأمل أن نتمكن من الفوز بجميع الالقاب ، وخاصة دوري أبطال أوروبا”.