نيمار الافضل في اوروبا

احرز مهاجم ​باريس​ سان جيرمان ​نيمار دا سيلفا​ جائزة ​سامبا دي اورو​ لعام 2017 والتي تمنح لافضل برازيلي يلعب في اوروبا متفوقا على لاعب ​ليفربول الانكليزي​ ​فيليب كوتينيو​ .

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية أن نيمار أحرز الجائزة للمرة الثالثة خلال السنوات الأربع الماضية (2014 و2015 و2017) بينما نالها كوتينيو في 2016 .

وحصل نيمار على 27.71% من الأصوات في الاستفتاء الذي شارك به صحفيون من خارج البرازيل ولاعبون سابقون بمنتخب السامبا إلى جانب الجماهير عبر الإنترنت .

وجاء كوتينيو في المركز الثاني، بنسبة 16.64%، ثم مارسيلو 14.43% و​باولينيو​ 13.64% فيما حل كاسيميرو خامسًا بواقع 7.19% .