نيمار الافضل في اوروبا

احرز مهاجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا جائزة سامبا دي اورو لعام 2017 والتي تمنح لافضل برازيلي يلعب في اوروبا متفوقا على لاعب ليفربول الانكليزي فيليب كوتينيو .
وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية أن نيمار أحرز الجائزة للمرة الثالثة خلال السنوات الأربع الماضية (2014 و2015 و2017) بينما نالها كوتينيو في 2016 .
وحصل نيمار على 27.71% من الأصوات في الاستفتاء الذي شارك به صحفيون من خارج البرازيل ولاعبون سابقون بمنتخب السامبا إلى جانب الجماهير عبر الإنترنت .
وجاء كوتينيو في المركز الثاني، بنسبة 16.64%، ثم مارسيلو 14.43% وباولينيو 13.64% فيما حل كاسيميرو خامسًا بواقع 7.19% .
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