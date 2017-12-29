نيللي تدهش الجميع بشبابها في عيد ميلادها الـ68 (صور)

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، مجموقة من الصور من أجواء الإحتفال بعيد ميلاد النجمة نيللي.

واحتفلت الممثلة القديرة بعيد ميلادها الـ68، بحضور حشد من الأصدقاء وأهل الفن، وأطلّت بكامل أناقتها وجمالها، وخطفت الانظار بملامح شابة، الامر الذي أثار ضجة كبيرة بين المتابعين.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على الحضور، فكان إيهاب توفيق، ومادلين طبر، والممثل مصطفى فهمي وزوجته فاتن.

تفاعل الجمهور بشكل واصع مع الصور، واعربوا عن دهشتهم بقدرتها على المحافظة على رشاقتها وجمالها.