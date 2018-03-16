“نوستالجيا” تغني بياف وفيروز

أحيت فرقة “نوستالجيا” حفلة موسيقية في جامعة “البلمند” مزجت بين الاغاني الشرقية والغربية.

وبدأت الحفلة بباقة من الأغاني الأجنبية لايديث بياف وفرانك سيناترا والألحان الجميلة التي امتزجت بين الموسيقى الغربية والشرقية. وتابعت الفرقة تميزها بأداء راق لعدد من الأغاني الشرقية للسيدة فيروز وصباح وغيرهما من عمالقة الأغنية اللبنانية فاستمتع الجمهور بالأغاني التي طبعت ذاكرة الحضور من مختلف الأعمار.

تميز الحفل بأسلوب المغنية الخاص جيسي جليلاتي التي غنت منفردة لساعة ونصف ورافقتها في العزف الفرقة الموسيقة المؤلفة من جان لحود وعبود المسيح وفادي هاشم وطوني شبابي.