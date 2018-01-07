نوتينغهام يتذكر أمجاده و يقصي ارسنال من كأس الإتحاد الإنكليزي

ضمن منافسات الدور الـ 64 من بطولة ​​كأس الإتحاد الإنكليزي لكرة القدم​​ ، إستطاع ​فريق ​نوتينغهام فورست​ تفجير المفاجاة المدوية​ و العبور إلى الدور الـ 32 ، بعد الفوز الذي حققه اليوم على حساب البطل في النسخة السابقة فريق ​ارسنال​ العريق بنتيجة 4 – 2 في اللقاء الذي شهد اسوء اداء للغانرز هذا الموسم ، و الذي سيكون اسطوري لنادي نوتينغهام على ارض ملعب ​سيتي غراوند​ ، ليحقق نوتينغهام الانتصار الاول على ارسنال منذ مواجهتهما في عام 1988 .

سجل رباعية الفريق الفائز كل من المتألق ​ايرك ليشا​ الذي سجل هدفان في الدقيقة 20 و 44 و جاء الثالث عن طريق اللاعب ​بن بريريتون​ في الدقيقة 64 من ضربة جزاء قبل ان يختتم الرباعية اللاعب بن بريريتون في الدقيقة 85 ايضاً من ضربة جزاء ، و اتت ثنائية الغانرز عن طريق كل من الالماني ​بير ميرتيساكر​ في الدقيقة 23 و اتى الثاني عن طريق اللاعب الانكليزي ​داني ويلبك​ في الدقيقة 79 لينتهي اللقاء بنتيجة 4 – 2 ليخرج الارسنال من هذا الدور للمرة الاولى في تاريخه الكروي