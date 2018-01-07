نوتينغهام يتذكر أمجاده و يقصي ارسنال من كأس الإتحاد الإنكليزي

ضمن منافسات الدور الـ 64 من بطولة كأس الإتحاد الإنكليزي لكرة القدم ، إستطاع فريق نوتينغهام فورست تفجير المفاجاة المدوية و العبور إلى الدور الـ 32 ، بعد الفوز الذي حققه اليوم على حساب البطل في النسخة السابقة فريق ارسنال العريق بنتيجة 4 – 2 في اللقاء الذي شهد اسوء اداء للغانرز هذا الموسم ، و الذي سيكون اسطوري لنادي نوتينغهام على ارض ملعب سيتي غراوند ، ليحقق نوتينغهام الانتصار الاول على ارسنال منذ مواجهتهما في عام 1988 .
سجل رباعية الفريق الفائز كل من المتألق ايرك ليشا الذي سجل هدفان في الدقيقة 20 و 44 و جاء الثالث عن طريق اللاعب بن بريريتون في الدقيقة 64 من ضربة جزاء قبل ان يختتم الرباعية اللاعب بن بريريتون في الدقيقة 85 ايضاً من ضربة جزاء ، و اتت ثنائية الغانرز عن طريق كل من الالماني بير ميرتيساكر في الدقيقة 23 و اتى الثاني عن طريق اللاعب الانكليزي داني ويلبك في الدقيقة 79 لينتهي اللقاء بنتيجة 4 – 2 ليخرج الارسنال من هذا الدور للمرة الاولى في تاريخه الكروي
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