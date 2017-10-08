نوال الزغبي ترفض الافصاح عن عمرها.. وهذا اسمها الحقيقي!! (فيديو)

أكدت النجمة نوال الزغبي أن اسمها الحقيقة “نوال”، إلا أنها رفضت الإفصاح عن سنها الحقيقي أو تاريخ ميلادها.

وأضافت ساخرة خلال لقائها في برنامج “من الدوبلكس” في حوار مع “كارو” أنها لا تملك جواز سفر، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 18 عاماً والباقي خبرة، فردت كارو: “متصبية ومزورة”.

وعند سؤالها عن حالتها الاجتماعية صرخت أنها “غير مرتبطة”، لافتة الى أن والدها منذ صغرها كان يحب سماعها تغني.

وأكدت أنها تصرف الكثير من أموالها على أناقتها، وموقع “تويتر” هو المفضل لديها لانه المنبر الوحيد الذي تعبر فيها عن نفسها.

المصدر: (لها)