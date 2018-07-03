نهرا التقى محمد سليمان ووفد الصليب الاحمر

استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في طرابلس، النائب محمد سليمان، وبحث معه في شؤون عامة وتنموية تهم ابناء الشمال.

حضر اللقاء آمر مفرزة استقصاء الشمال النقيب نبيل عوض ورئيس قسم المحافظة لقمان الكردي.

الصليب الاحمر

كما استقبل نهرا وفدا من الصليب الاحمر اللبناني – فرع طرابلس، ضم رئيسة الفرع سونيا قمر ومسؤولة الاعلام جيلدا خرياطي وخالد مطرجي ووهيبة دبوسي.

وأثنى محافظ الشمال على “الدور الإنساني الفاعل والهام للصليب الاحمر في الحياة اليومية للمواطن”، واعدا ب”تقديم كل مساعدة ممكنة تسهيلا لدوره الإنساني، الذي يشمل كل المناطق اللبنانية دون استثناء”، داعيا إلى ضرورة “العمل على توفير احتياجاته المختلفة لوجستيا وماديا”.

بدورها، شكرت قمر، المحافظ نهرا على “دعمه عناصر الصليب الاحمر، ومواكبته لكل الانشطة التي يقوم بها العناصر في المناطق الشمالية كافة.