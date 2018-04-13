نهائي مبكر بين اتلتيكو مدريد وارسنال فيما مارسيليا يواجه سالزبورغ

اجريت اليوم سحب قرعة نصف نهائي مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية بحضور جورجيو ​ماركيتي​ الامين العام للاتحاد الاوروبي وبحضور ممثلين عن الفرق التي وصلت الى هذا الدور.

وقام اللاعب الفرنسي ايريك ابيدال في سحب القرعة حيث سيلعب نادي ​مارسيليا​ الفرنسي في مواجهة ​سالزبورغ​ فيما ​ارسنال​ سيخوض نهائي مبكر امام ​اتلتيكو مدريد الاسباني​.

يذكر أن مباراة الذهاب بين مارسيليا وسالزبورغ ستكون في فرنسا بينما مباراة العودة فستكون في النمسا، وعلى الجانب الآخر يخوض الغانرز المباراة الأولى على ملعب الإمارات ثم العودة في إسبانيا على ملعب واندا متروبوليتانو على ان تلعب مباراتي ذهاب نصف النهائي يوم الخميس 26 نيسان 2018 أما لقائي الإياب فسيلعبان يوم الخميس 3 ايار 2018 .