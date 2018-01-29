نقيب المعلمين في المدارس الخاصة: مستمرون بالإضراب ولا شيء سيضيع على التلاميذ

أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الاستمرار في الاضراب في المدارس أيام 5 و6 و7 شباط المقبل، محذرا من الاضراب المفتوح في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم والتهديدات التي يلحقها بالعام الدراسي.

عبود وفي حديث اذاعي، أشار الى أن الأفكار التي طُرحت من غير الممكن تحقيقها والاجتماعات متواصلة لايجاد المخرج المناسب والذي يضمن تنفيذ القانون 46 مع مراعاة التلاميذ والاهل والمدارس، كاشفا عن لقاء سيجمعهم اليوم بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وطمأن الى انه لن يضيع شيء على التلاميذ.