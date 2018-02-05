نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تتجه نحو التصعيد.. واعتصام امام وزارة التربية غدا

حلقة جديدة من مسلسل تحرك نقابة المعلمين في المدارس الخاصة.. بدأت.

اليوم الاول اقتصر على الاضراب والاعتصام في مكتب النقابة ومكاتب المحافظات، ومن خلال مسيرات سلمية في طرابلس احتجاجاً على عدم تطبيق المدارس القانون 46 وحجزها الدرجات الست للمعلمين.

الا ان اليوم الثاني من الاعتصام، يحمل تصعيدا.

بعض المدارس لبت النداء فيما ابقت مدارس اخرى ابوابها مفتوحة.

فضلا عن ممارسة بعض ادارات المدارس ضغوطات على المعلمين.

ويأمل المعلمون في المدارس الخاصة بان تحل ازمتهم، والا فإن اللبنانيين سيكونون على موعد مع اضراب مفتوح.

جولة جديدة من التصعيد النقابي بدأت ومستمرة على مدى يومين.

بين حقوق الاساتذة وجيبة الاهل والمدارس، تبقى مصالح التلاميذة على المحك.. بانتظار مجيب.

تقرير: غيدا جبيلي