نقابات موظفي مصارف لبنان يصعدون للمطالبة بحقوقهم

بعد نحو شهرين على تحركه وتنظيمه مظاهرة امام جمعية مصارف لبنان، اقام اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان مؤتمراً صحفيا وذلك اعتراضا على عدم موافقة الجمعية على مطالب النقابات في عقد العمل الجماعي.

وحسب رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج حاج فإنّ حالات الصرف الافرادي والجماعي تزايدت في الاونة الاخيرة، ودعى الادارات الى التوقف عن هذه السياسات التي ستؤدي الى صدام مع المجلس، وذكر بأنّ الاتحاد خلال جلسات الوساطة جدد مطالبه بتعديل نص الزيادات الادارية الوارد في عقد العمل الجماعي وشدد على وجوب البت بعدة امور ابرزها دراسة نظام التقاعد والزيادة على المنح المدرسية والجامعية والاستنسابية في تطبيق نصوص العقد الجماعي ودوام العمل ونظام الاستشفاء بعد التقاعد والزيادات الادارية.

تقرير محمد حماده