نعيم قاسم يشرح مسألة الزعل الانتخابي مقدما نصائحه

اعتمد نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم معادلة لمواجهة داء الزعل او العتب الذي وصل الى حد الانتقاد العلني من قبل أهالي محافظة بعلبك الهرمل، بعد رفضهم لعدد كبير من الأسماء الموجود على لائحة الثنائي أمل-حزب الله.

قاسم الذي استخف في خطابه بالصوت التغييري الذي بدأ ينبض بالمنطقة، فاته أن صناديق الاقتراع ستحاسب نوابا لم يقدموا شي يذكر لمدينتهم.

وشهد حفل إطلاق الماكينة الانتخابية في دائرة بعلبك الهرمل ايضا إعلان تبني حزب الله للمرشح جميل السيد، واعلان التحالف جمعية المشاريع الخيرية الاحباش.