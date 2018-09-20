نظرية المؤامرة تلاحق أبل.. هل تجفف بطاريات آيفون عن قصد؟

قبل يوم من إطلاق هواتف أبل الجديدة في الأسواق، أغرق مستخدمو هواتف آيفون مواقع التواصل الاجتماعي بالشكاوى، التي تمحورت حول نفاذ بطاريات هواتفهم القديمة بسرعة كبيرة.

واتهم مستخدمون في تغريدات على موقع تويتر، شركة أبل بالوقوف وراء هذه المشكلة التقنية، وذلك قبيل طرح هاتفيها “آيفون X إس” و”آيفون X إس ماكس”، للبيع في الأسواق الأميركية والأوربية، الجمعة.

وأرجع بعض رواد مواقع التواصل هذا التراجع في أداء بطاريات هواتفهم إلى “مؤامرة” تقف وراءها أبل، وذلك لدفع المستخدمين لاقتناء أحد الأجهزة التي كشفت عنها مؤخرا.

وقال أحد المغردين: “أقسم أن بطارية هاتفي آيفون 8 كانت تعمل بدون أي مشاكل قبل أسبوع.. كفاكم كذبا.. انتهت اللعبة”.

وأضاف آخر: “انخفض معدل الشحن في بطارية هاتفي إلى النصف تقريبا بعد إعلان أبل عن هواتفها”.

وبينما صب فريق من المستخدمين جام غضبهم على أبل، دافع آخرون عن الشركة الأميركية، مرجعين سرعة نفاذ البطارية إلى تحميل المستخدمين للنظام iOS 12، الذي يتطلب مصادر إضافية عند تنزيله، حيث يقوم بإعادة تحميل وفهرسة البيانات المخزنة على الهواتف، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.