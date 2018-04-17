نظام الاسد ومخطط العودة الى لبنان.. تحت غطاء “الانتخابات النيابية”

مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي تتبين نوايا النظام السوري بمحاولة العودة الى لبنان من خلال بعض المرشحين في مختلف المناطق اللبنانية.

تحت عنوان ماكينات الوصاية تتحد من بيروت إلى الشمال والبقاع رات صحيفة المستقبل ان المعركة هي معركة «الوصاية» في مواجهة «المستقبل».

«ففي العاصمة دخل طابور الوصاية» على خط اللوائح المنافسة لـ«تيار المستقبل» مختلقا إشكالات وتحرشات واستفزازات فتنوية لتعزيز حظوظ مرشحي «شقّ الصف» البيروتي خدمة لأجندة «حزب الله» والنظام السوري واما في البقاع فكان ما قاله الامين العام لحزب الله بغاية الوضوح.

شمالا،تنشط ماكينات النظام السوري المُعلنة والمُتسترة بهدف تشتيت الصوت الطرابلسي لمصلحة إيصال مرشحي «الوصاية» إلى سدة البرلمان، وسط حملات ممنهجة لماكينة لائحة الرئيس نجيب ميقاتي في مواجهة لائحة «تيار المستقبل».

في الاقليم وبعلبك الامور اوضح ولأسماء مرشحي نظام الوصاية وقع لم ينسه اللبنانيون حتى اليوم.

مع ما تقدم يخفي النظام السوري نية كشفها موقع ليبانون ديبايت الذي تحدث عن سعي رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى دعم نجيب ميقاتي بكل ما أوتي من قوة من أجل فوزه بالإنتخابات ودخوله إلى مجلس النواب بكتلة وازنة على الساحة السنية في محاولة للإتيان به رئيساً للحكومة بالتوافق مع حلفائها في لبنان بدلاً عن الرئيس الحريري المناهض للنظام السوري أو جعل ميقاتي وكتلته المفترضة فزاعة في مواجهة الحريري والطائفة السنية.

تقرير: مهى ضاهر