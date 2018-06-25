نظام الأسد يقصف درعا بنحو 60 صاروخاً

أفادت شبكة شام الإخبارية بأن قوات النظام قصفت أحياء مدينة درعا بنحو 60 صاروخ أرض – أرض من طراز فيل.

وسيطرت قوات النظام على أربع قرى، وفق المرصد السوري الذي وثق مقتل 13 عنصراً على الأقل من قوات النظام، و15 مقاتلاً من المعارضة.

كما قتل 5 مدنيين في قصف جوي طال بلدات الحراك والصورة وعلما في الريف الشرقي، وأسفر أيضاً عن خروج مستشفى عن الخدمة، وفق ما أفاد المرصد، لترتفع حصيلة القتلى المدنيين منذ بدء الهجوم الثلاثاء الماضي إلى 23 شخصا على الأقل.

إلى ذلك، لا يزال الجنوب السوري يتحضر للالتحاق بغوطة دمشق وباقي مناطق خفض التصعيد تدميرا وتسليما للنظام، في ظل التصعيد الأخير من قبل النظام السوري مسنودا بغارات روسية.