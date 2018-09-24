نظارة القراءة لا تصلح لشاشة الحاسوب

أوردت مجلة “أبوتيكن أومشاو”‬ ‫الألمانية أن نظارة القراءة لا تصلح للعمل أمام شاشة الحاسوب، موضحة‬ ‫أنها مخصصة لمسافة تتراوح بين ثلاثين وأربعين سنتيمترا بين العين وأحد الأغراض، في حين ‬‫أن المسافة بين العين والشاشة عادة تتراوح بين سبعين ومئة سنتيمترا. ‬

‫وأضافت المجلة المعنية بالصحة أن استخدام نظارة القراءة أثناء العمل‬ ‫أمام شاشة الحاسوب يتسبب في تعرض العين للإجهاد، وتتمثل أعراضه في‬ ‫الاحمرار والحرقان وزيادة إفرازات الدموع والصداع.‬

‫ولتجنب ذلك، تنصح “أبوتيكن أومشاو” باستعمال نظارة مخصصة للعمل أمام شاشة‬ ‫الحاسوب.‬