نظارة القراءة لا تصلح لشاشة الحاسوب

أوردت مجلة “أبوتيكن أومشاو” الألمانية أن نظارة القراءة لا تصلح للعمل أمام شاشة الحاسوب، موضحة أنها مخصصة لمسافة تتراوح بين ثلاثين وأربعين سنتيمترا بين العين وأحد الأغراض، في حين أن المسافة بين العين والشاشة عادة تتراوح بين سبعين ومئة سنتيمترا.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة أن استخدام نظارة القراءة أثناء العمل أمام شاشة الحاسوب يتسبب في تعرض العين للإجهاد، وتتمثل أعراضه في الاحمرار والحرقان وزيادة إفرازات الدموع والصداع.
ولتجنب ذلك، تنصح “أبوتيكن أومشاو” باستعمال نظارة مخصصة للعمل أمام شاشة الحاسوب.
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