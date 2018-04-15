نصف ماراتون عكار الرابع برعاية الحريري

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، إنطلقت فعاليات نصف ماراتون عكار الرابع من تنظيم نادي رياضييو عكار، على أرض حلبا، وحضور النائب هادي حبيش والمرشحين: وليد البعريني، جان موسى، طارق المرعبي ومحمد شديد، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل سامر حدارة، المنسق العام لـ”تيار المستقبل” في عكار خالد طه، رئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي، رؤساء بلديات واتحادات بلدية، رئيس نادي رياضييو عكار المختار عمر عائشة وأعضاء النادي، وحشد من الرياضيين والمشاركين.

وعند العاشرة انطلق السباق وبدأ المشاركون بالركض تحت عنوان: نركض لأجل عكار أفضل، بينما قدّم الزميل منذر المرعبي للحفل.

علوش

ممثل الرئيس الحريري مصطفى علوش أكّد “أن الرئيس سعد الحريري إنطلاقاً من دعمه للرياضة والرياضيين، كان داعم لهذا الماراتون، لأنه تظاهرة حضارية مهمة، نهنئ أهلنا في عكار عليها، كما ونبلغكم تحيات الرئيس الحريري لكم وتمنياته بالتوفيق لعكار وأهلها على هذا الإنجاز الرياضي الحضاري الذي يعكس صورة عكار المحبة والتعايش“.

حدارة

واعتبر عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل سامر حدارة “أن الرئيس سعد الحريري يحرص على رعاية هذا الحدث السنوي العكاري، إيماناً منه بالرياضة والرياضيين، ولحبّه وتقديره لعكار وأهلها، ونحن نشكره باسم أهالي عكار ورياضييها على هذا الإهتمام الخاص بعكار“.

طه

وأعرب طه “عن شكره للرئيس سعد الحريري على رعاية هذا الماراثون” معتبراً أن عكار تستحق الفرح وتستحق الدعم وهذا مهرجان للفرح والخير ولأجل عكار“.

عائشة

من جهته قال المختار عمر عائشة : نحن نادي رياضييو عكار حريصون على الخروج دائماً بصورة أفضل عن الرياضة في عكار، ونشكر كل من ساهم في إنجاح الماراثون وعلى رأسهم دولة الرئيس سعد الحريري.

مرعي

مسؤول اللجنة الإعلامية لنصف ماراتون عكار حسين مرعي أشار إلى أن : نصف ماراتون عكار هو الوجه الحضاري لعكار، ودائماً نقول أن الرياضة تجمع ولا تفرّق، وقد تجاوز عدد المشاركين ال 6 آلاف مشارك، والشكر كل الشكر للرئيس سعد الحريري الداعم الأول للرياضة والرياضيين.

وفي الختام تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين، كما أقيمت فقرات فنية وعروض رياضية للمناسبة.

هذا وقد غصّت دارة رئيس بلدية حلبا السابق سعيد الحلبي ونجله ربيع في حلبا بالزوار والفاعليات السياسية والإجتماعية والرياضية المشاركة بالماراتون على اختلافها.