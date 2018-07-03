نسبة تلوث البحر في لبنان “كبيرة جدا”

من المؤكد أن هذين الشابين لا يعلمان مخاطر الواقع الذي يعيشانه. واقع أصبحت شواطئ لبنانية عدة تعاني منه.

رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية ميشال أفرام أكد أن نسبة تلوث مياه البحر كبيرة جداً، مشددا على أنها تضر بالثروة السمكية.

أمام هذا الواقع تبدو الأمور متأزمة، والمواطنون يتطلعون إلى حل ينقذهم من هذه الكارثة، خصوصا وأن عددا كبيرا منهم يعتمد على البحر كمصدر رزق له.

حين تنقلب الآية ويغدر الإنسان بالبحر هكذا يكون المشهد…وأمام الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه عدد كبير من الشعب اللبناني…

بتبقى العترة على الفقير.