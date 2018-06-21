نزوح “غير مسبوق” من درعا.. وقلق أممي من تصاعد العنف فيها

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن أكثر من 12 ألف شخص نزحوا من جنوب غرب سوريا بسبب هجوم النظام السوري في المنطقة.

وشهد ريف درعا الشرقي حركة نزوح واسعة باتجاه الحدود الأردنية والقرى الحدودية. كما شهدت بلدات ناحتة ومدينة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي، المتاخمة لريف السويداء، ولأول مرة منذ سنوات، حركة نزوح وصفت بـ “غير المسبوقة” باتجاه قرى وبلدات ريف محافظة درعا الجنوبي القريب من الحدود الأردنية.

وتم تسجيل خروج غالبية سكان البلدتين من منازلهم في هجرة قسرية، نتيجة القصف مدفعي وصاروخي لقوات الأسد والميليشيات الموالية لها على بلدات كفر شمس، والحارة، وجاسم، ونبع الصخر، وعقربا، وكفر ناسج.

كما غادرت نحو 300 عائلة من مدينة الحراك باتجاه الحدود الأردنية والقرى الحدودية.

الأمم المتحدة قلقة

وفي المواقف، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد حدة العنف في محافظة درعا، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والسماح بحرية الحركة وحماية البنية التحتية المدنية.

كما لفت مصدر أردني إلى أن قلق بلاده من أن يمتد العنف إليها يتزايد، وإن المملكة تشارك في جهود دبلوماسية متزايدة للحفاظ على منطقة خفض التصعيد بعد أن ساعدت في إبرام الاتفاق الخاص بها.