نزوح أكثر من 120 ألفاً من جنوب غرب سوريا

فر أكثر من 120 ألفا من ديارهم في محافظة درعا جنوب غربي سوريا منذ بدأت قوات النظام هجوما لاستعادة السيطرة على المنطقة الواقعة قرب الحدود مع الأردن وهضبة الجولان، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن عشرات الآلاف تجمعوا عند الحدود مع الأردن، فيما فر آلاف آخرون صوب الحدود مع هضبة الجولان، التي تحتلها “إسرائيل”.

ميدانيا، يسود هدوء حذر معظم مدن وبلدات محافظة درعا بعد توصل فصائل الجيش السوري الحر مع وفد التفاوض الروسي إلى هدنة في المحافظة لمدة 12 ساعة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وكان المرصد رصد، بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة، استهداف طائرات النظام درعا البلد، إضافة إلى أماكن أخرى في الريف الشرقي لدرعا بالغارات والبراميل المتفجرة.

كما رصد سقوط قذائف صاروخية أطلقتها فصائل المعارضة بعد منتصف الليل على مناطق سيطرة قوات النظام بمدينة درعا، ما أسفر عن سقوط جرحى بالإضافة لأضرار مادية.

إسرائيل تتوعد

وفي سياق آخر، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن “إسرائيل” يجب أن تمنع دخول النازحين الفارين من القتال في سوريا.

وأوضح شتاينتز، في مقابلة اذاعية: “أظن أننا يجب أن نمنع دخول النازحين من سوريا إلى إسرائيل. منعنا مثل هذه الحالات من قبل”.

وفي السياق، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: “روسيا وإيران وأميركا تتحمل جانبا من المسؤولية عن انتهاك وقف إطلاق النار في درعا”.