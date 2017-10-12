نديم المنلا يرد على تقرير قناة mtv

دحض مستشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لشؤون النازحين، الدكتور نديم المنلا مضمون التقرير الذي بثته محطة الـ MTV في نشرتها يوم الاربعاء.

وقال المنلا أن ما تضمنه التقرير على المستوى الشخصي، وعلى مستوى المهمات المكلف بها رسمياً كمستشار لرئيس مجلس الوزراء، ينضح بمعلومات مختلقة و مغلوطة وكاذبة ، إستُقدم لترويجها وزير سابق وهب نفسه لكيل الاساءات لكل ما يمت بصلة لرئيس الحكومة ، ووجه إتهامات مفبركة وغير أخلاقية بوضع اليد والإنتفاع والتصرف بالاموال والهبات.

المنلا أكد أن لا علاقة له لا من قريب أو بعيد بأي أموال تتعلَق بالنازحين السوريين، ولا علاقة لأي شخص في مكتب الرئيس الحريري بهذا الأمر، كما أن ليس له علاقة بأية عقود أو اتفاقيات مع أي تجار أو سوبرماركات أو موردين وهذا الأمر هو من اختصاص الأمم المتحدة حصراً.

وأضاف المنلا، إن التقرير هو من نسج خيال من قرر بثّه لأسباب محض شخصية من أجل التشهير وإساءة السمعة، وهي أسباب أعلم أن السيد ميشال غبريال المرّ يعرفها جيداً ، وأكتفي بهذا القدر الاَن، احتراماً منّي للرأي العام اللبناني.

وحمل المنلا، المر، وحده مسؤولية ما ورد في التقرير، داعياً إلى إعتبار كل ما ورد في التقرير إخباراً للنيابة العام التمييزية ، واضعاً نفسه في تصرف القضاء ، والتحقيقِ مع كل من له علاقة بإعداد التقرير و بثّه ، معلناً أنه باشر بإقامة دعوى إفتراء وتشهير وإساءة سمعة بحق رئيس مجلس إدارة MTV وكل من يظهره التحقيق طرفاَ في هذا الموضوع.