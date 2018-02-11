ندوة توعوية عن الانتخابات المقبلة في بلدية المريجات

نظمت الجمعية اللبنانية للمساعدة والانماء “ديفا”، بالتعاون مع بلدية المريجات وبالاشتراك مع الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات “LADE” ، ندوة تثقيفية حول الانتخابات النيابية المقبلة وفق القانون النسبي.

وشرح مندوب “لادي” محمد جبارة عملية التصويت، معتبراً أنّ القانون النسبي هو “خرق في جدار القوانين الانتخابية السابقة، الا أنّ التعديلات التي ادخلت على صيغة النسبية عملت على تشويهه، كما ان المراقبة بقيت بايدي السلطة”.

بدورها، اعتبرت رئيسة جمعية “ديفا” جنفياف مشعلاني أنّ “الندوة هي رسالة إلى المرأة من أجل دعمها، من منطلق أن المجتمعات السليمة المتوازنة هي التي تطلق قدرات المرأة وتناصفها القرار مع الرجل”.