نجوى كرم تكشف سبب عدم غنائها باللهجة المصرية

كشفت المطربة نجوى كرم، أثناء احياء حفل غنائي في مصر بمناسبة شم النسيم، عن سبب عدم غنائها باللهجة المصرية.

وبعد غياب عن إقامة الحفلات في مصر دام 8 سنوات، قالت شمس الاغنية: “يشاع أني لا أحب الغناء باللهجة المصرية، ولكني أؤكد أني تربيت على الطرب المصري الأصيل وأغاني محمد عبد الوهاب وحليم، لكني لا أجيد اللهجة المصرية، لذلك لن أغامر بنطق أي حرف بطريقة خاطئة”، مشيرةً إلى أنها تركت الغناء المصري لأهله، فهم أولى به، وفضلت التركيز على لونها اللبناني الذي له جماهير عريضة، وتمنّت أن يتقبلها المصريون بهذا اللون.