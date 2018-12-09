نجم يرعى رسيتالاً ميلادياً في وسط بيروت

في اطار النشاطات الميلادية، وضمن فعالية “بيروت ترنم”، رعى النائب نزيه نجم رسيتالاً ميلادياً في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس في وسط بيروت، والتي احيتها جوقة مار رومانوس.

وفي مستهل الامسية الميلادية التي حضرها حشد كبير من الفعاليات البيروتية والشخصيات اضافةً الى عدد كبير من المصلين، كانت كلمة للنائب نزيه نجم وعد خلالها بالعمل لتبقى بيروت ترنم وتصلي في كل كنائسها وجوامعها، موجهاً التحية لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي اعاد اعمار بيروت، والمطران الياس عودة الذي اشرف على ترميم الكاتدرائية.

وذكر نجم بأن جذور الارثوذكس متجذرة في بيروت، داعياً للاهتمام بالرعايا والكنائس وعدم الابتعاد عنها.

وكانت كذلك كلمة لمنظمي “بيروت ترنم” تمت خلالها الاشادة بدور النائب نجم وانجازاته الكبيرة، مع تقديم الشكر لرعايته هذه الامسية الميلادية.