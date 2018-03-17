نجم هنّأ بيروت ببراءة زياد عيتاني: همنا الأول رفع الظلم والحرمان عن العاصمة

أكد المرشح عن المقعد الارثوذوكسي في دائرة بيروت الثانية على لائحة تيّار “المستقبل” نزيه نجم أن “السعي للوصول إلى الندوة البرلمانية، هو عمل مشروع لكل من يُريد خدمة وطنه وليس لمن يُريد المنفعة الشخصية، وعلى هذا الأساس اختار رئيس الحكومة سعد الحريري المرشحين على لائحته الإنتخابية بعدما رأى في كل فرد منها أهل لهذه المهمة ومحل ثقة منه ومن المواطن على حد سواء”.

وقال في حديث اذاعي إن “بداية أريد ان أُهنئ بيروت المظلومة ببراءة إبنها المظلوم الفنان زياد عيتاني، كما أهنئ ال عيتاني وكل أبناء بيروت وكل مواطن وفيّ لهذا البلد”، متوجهاً بـ”بالشكر الى القوى الامنية التي كشفت المؤامرة التي أُحيكت ضد زياد وكذلك القضاء اللبناني الذي أثبت مجدداً نزاهته الحر والنظيف وبانه على قدر الأمال المعلقة عليه خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمظلومية المواطن”.

وأوضح نجم أن “الرئيس الحريري اختار لائحته وسط قناعة تامة لديه بأن كل فرد منها ستكون له مهمة خاصة تصب في مصلحة الوطن والمواطن أوّلاً وأخيراً. ولا أُخفي سراً إذا قلت، بأن لكل شخص ضمن اللائحة، ميزة خاصة واسلوب عمل خاص نسعى لأن نضعهم في خدمة الناس وإن شاء الله سنكون عند حسن اختيار المرشحين وخصوصاً أبناء بيروت، وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة وعزم، بان نُعيد ما كان يحلم به الرئيس الشهيد رفيق الحريري بقيادة نجله الرئيس سعد الحريري الذي أثبت أنه على قدر كبير من الحكمة والمسؤولية الملاقاة على عاتقه وأنه رجل دولة بإمتياز سواء في السياسة أو في الاقتصاد”.

ولفت إلى “أننا نريد الوصول إلى الندوة البرلمانية، لنكون سوياً مع المواطن وفي خدمته. نريد محاسبة المرتشي والمرتكب وكل ما يتصل ويتعلق بالفساد والهدر”، مضيفاً: نعم نحن فريق “الخزرة الزرقاء” وسوف نترك بصمة مميزة في الشأن اللبناني العام سياسياً واجتماعايا واقتصايا في ظل كل عمليات الترهيب والترغيب التي تُخاض ضد الرئيس الحريري والتي سوف تبوء بالفشل. كما سوف نُثبت للرأي العام أننا جئنا ضمن برنامج مدروس عنوانه الأبرز: خدمة المواطن، وخدمة البلد وسنسعى إلى حل مشكلة الماء والكهرباء والنفايات وكل ما يتصل بالمواطن وهمومه الحياتية”.

وتابع: أنا شخصياً سوف استغل ماكسبته من خلال نضالي في نقاية أصحاب مصانع الرخام لأخدم بلدي لأنني على مسافة قريبة من هموم الناس ومعاناتهم. وأؤكد هنا أن الرئيس الحريري لو لم يرى في مجموعة الأسماء الجديدة التي ضمها إلى لائحته بأنهم على قدر من الثقة والمسؤولية، لما كان اختارهم وضمهم إلى لائحة سوف يكون أمامها العديد من المشاريع الإنمائية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، وسوف يلمس المواطن اللبناني وتحديداً أبناء العاصمة، جديّة عملنا منذ لحظة دخولنا إلى البرلمان وعلى رأس هذه المشاريع، تأمين المساكن لأبناء العاصمة واستردادهم اليها بعدما رحلوا عنها مُرغمين، ورفع الحرمان والظلم عنهمك وعن كل مواطن لبناني”.

وفي سياق الحملات التي يتعرض لها الرئيس الحريري، سأل نجم: “لماذا كل هذه الحملات المبرمجة التي تُخاض وتُشن ضد الرئيس الحريري ومشروعه؟ لماذا حملات التجنّي التي يُحاول من يقف وراؤها، النيل من هامة رجل استطاع أن يعبر بلبنان وفي فترة قصيرة، من مكان إلى آخر؟. للنظر إلى المؤتمرات الاقتصادية وإلى الأمن والأمان في البلد. للنظر إلى لبنان الذي تمكّن من انتخاب رئيس وتأليف حكومة واقرار قانون انتخاب جديد وإلى التعيينات التر أدرجها والتي نسعى الى استكمالها”، معتبراً أن “المشكلة هي في البعض وليس في سياسة الرئيس الحريري الذي يحظى بدعم واحترام الخارج، في وقت لا يلقى سوى السهام من بعض من هم في الداخل. كفى حملات تشويه وتجن وتخوين”.

أضاف: “الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يُسمح له في العام 1992 بتنظيف المؤسسات في زمن الوصاية والمحسوبيات، وهذا ما يُحاول البعض القيام به مع الرئيس الحريري. اليوم هناك شراكة حقيقية يجب أن نستغلها لخدمة الوطن وإقامة العدل ومنع الظلم عن المواطن وتحديداً العاصمة بيروت التي تُعاني كل ما تُعانيه بسبب صمودها ومواقف أبناؤها الوطنية واحتواءها لكل اللبنانيين من دون تمييز طائفي أو مذهبي”.

وشدد على “أننا نريد أن نُنتج لا أن نشتم كما يفعل الغير ولن نُصغي لمن يُريد أن ينتقد لمجرد الانتقاد، فحسنة القانون الانتخابي الجديد أن المواطن يعرف مُسبقاً من يريد أن يختار ليمثله في المجلس النيابي، والمحاسبة سوف تكون بالجملة لا بالمفرق والرئيس الحريري حريص كل الحرص على مد يده لكل من يريد أن يخدم وطنه في أي موقع كان، فالبلد للجميع ولا توجد جهة يُمكنها ان تُلغي الجهة الأخرى”.

وعن اتهام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بأن كل من ينتخب ضد لائحة حزبه في منطقة بعلبك – الهرمل هو “داعي”، أشار نجم إلى أن “هذا الإتهام متروك لأهلنا في بعلبك الهرمل الذين سيقررون من يمثلهم في صناديق الاقتراع، وأريد أن أترك الأمر أيضاً لأهلنا الكرام في الطائفة الشيعية المعروفين بمواقفهم البطولية والوطنية وهم الحريصين كل الحرص على وحدة هذا الوطن وعلى وحدة أبنائه. وذلك من غير المسموح تخوين بعضنا البعض وأقول مججداً، فلنترك الأمر لصندوق الاقتراع”.

وقال: “الترشيحات تحت الاختبار وفي صندوق الاقتراع القرار” هذا هو عنواننا الذي يؤكد على أننا نخضع لرغبة المواطن وأن لا صوت يعلو على صوته. المواطن هو الحكم وعليه أن يُقرر من وماذا يُريد وبعدها عليه أن يُراقب ويُحاسب وفعلاً فقد بدأت المحاسبة منذ اليوم وهذا ما نلمسه من خلال اللقاءات اليومية التي تجمعنا بالمواطنين في كل المناطق ومن مختلف الطوائف والمذاهب”.

وأكد “أننا نعوّل على التوافق القائم بين الرؤساء الثلاثة الذي يصب في مصلحة البلد عموماً وهو الضمانة والحصانة لنا جميعاً خصوصاً في ظل الأخطار التي تتهددنا وفي ظل الواقع المُشتعل من حولنا. وبدورنا سوف نسعى إلى تعزيز دور المؤسسات ومحاربة الفساد ومنع الهدر وتأمين الضمان لكل مواطن لأنه حق مُكتسب وليس منّة من أحد لا من جهات حزبية ولا سياسية”، لافتاً إلى أن “البناء يبدأ من لبنان وليس من الخارج، فاللبناني الذي ساهم في بناء معظم الدول، عليه ان يلتفت إلى وطنه وأن يبدأ ببناءه وكل من موقعه”.

وفي الشق الاقتصادي قال: “إن لبنان يستورد 19 مليار دولار في السنة وُيصدرّ بـ 3 مليارات دولار، الا يستأهل هذا الرقم بأن نقف الى جانب هذا البلد وأن نضع خبراتنا في خدمته؟، مشدداً على أنه “ثمة توافق رئاسي على ضرورة تحسين إقتصادنا ومع الرئيس الحريري سوف نسعى بكل جهدنا إلى تأمين الاستقرار الاقتصادي وهذا لن يكون من خلال الحوافز لا من خلال فرض الضرائب ورفع الرسوم البلدية والقيمة التأجيرية ودفع المواطن للجوء إلى طرق احتيالية للتهرب من الضرائب، من دونه أن ننسى المصانع التي اضطرت للإقفال بسبب الوضع الاقتصادي المُزري في البلد”.

وأشار إلى أن “منطقة سوليدير هي لكل لبنان وليس لفئة محددة كما يدعي البعض، فهذه المنطقة التي تحمّلت ظلم البعض ومحاولات تهميش دورها من خلال حملات التجنّي، هي من يجب أن يوضع لها “الخرزة الزرقاء” لأنها فعلاً نقطة اقتصادية هامة في تاريخ لبنان، وهنا يجب توجيه التهنئة للرئيس الحريري الذي يسعى إلى إحياء هذه النقطة مججداً بعدما حاولة فئات كثيرة وضعها في خانة لا تُشبهها ولا تُشبه لبنان ولا تشبه بيروت وأهلها”.