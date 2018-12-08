نجم: نحذر إذا اعتذر الحريري فنحن سنذهب للمجهول

شارك رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم في مؤتمر انماء بيروت بدورة الخريف الذي عقد برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري في فندق الريفيرا. وذلك للبحث في قضايا العاصمة السياسية والإنمائية والخدماتية، ومشاكل كل المناطق البيروتية.

بدوره، أكد نجم أن “الرئيس الحريري يتابع ملف طوفان الرملة البيضاء ويسألنا باستمرار عن مساره وإن اللجنة اتخذت توصيات وقرارات ونحن ننتظر ما سيصدر عن القضاء ليُبنى على الشيء مقتضاه، أما في ما خص موضوع الكهرباء فإن هذا الملف اتخذت بشأنه قرارات وتوصيات لتحسينه ومن القطاع يحتاج لتحسين الواقع الفني فيه ومحاربة الفساد وتعديل التعرفة بعد تأمين التيار الكهربائي 24/24 واننا في لجنة الاشغال وبتوجيه من الرئيس الحريري سيعقد اجتماعان في الأسبوع لمعالجة كل الملفات.

وختم نجم: في الموضوع السياسي فإننا نحذر إذا اعتذر الحريري فنحن سنذهب للمجهول.