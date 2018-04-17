نجم: سأكون مدافعاً شرساً عن حقوق الأرثوذوكس

أكد المرشح للمقعد الارثوذوكسي في دائرة بيروت الثانية على لائحة تيّار “المستقبل” نزيه نجم أنّ السعي للوصول إلى الندوة البرلمانية هو “عمل مشروع لكل من يريد خدمة وطنه وليس لمن يريد المنفعة الشخصية، وعلى هذا الأساس اختار رئيس الحكومة سعد الحريري المرشحين على لائحته الإنتخابية بعدما رأى أنّ كل فرد منهم أهل لهذه المهمة ومحل ثقة منه ومن المواطن على حد سواء”.

ودعا، خلال حفل عشاء يوم الاثنين، أبناء بيروت وأبناء طائفة الروم الأرثوذوكس تحديداً، إلى الجهوزية التامة للإستحقاق الإنتخابي في 6 أيّار المقبل وان يصوتوا بكثافة للائحة تيار “المستقبل ولشعار “الخرزة الزرقاء الذي تعهدنا من خلاله، حماية لبنان واللبنانيين ومنع أخذ البلد إلى المجهول”.

ولفت إلى أن “هناك 8 لوائح في بيروت الثانية بينها لائحة معروفة، أما البقية فهي لوائح للتعكير علينا واصحابها يغيب مشروعهم في ظل بروز مشروعنا الإنمائي والإقتصادي والسياسي. ونحن لدينا ورشة عمل كبيرة بإنتظارنا بمجرد دخولنا الندوة البرلمانية. كما تنتظرنا مشاريع مهمة للعاصمة سنتمكن من خلالها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب”، مشدداً على أن “زمن الهدر والفساد والمحسوبيات، سيصبح من الماضي، وسيحل مكانها، الإنماء الاجتماعي والإقتصادي، وسيتم معالجة ملفي الكهرباء والنفايات”.

واعتبر نجم أنّ “حقوق المسيحيين لا تسترد، إلا من خلال التصويت بكثافة للائحة تيّار المستقبل”، مشيرا الى أنّ “اليوم نحن بأمس الحاجة إلى قيادة سياسية أرثوذوكسية تدافع بشراسة عن حقوق الطائفة”، ومتعهداً بـ”الوقوف إلى جانب أبناء الطائفة الأرثوذوكسية والدفاع عن حقوقهم”.