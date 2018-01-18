نجمة تركية تعاني من هذا المرض النادر

كشف موقع “Gecce” التركي معاناة النجمة التركية أصلي أنفر مع مرض “دسلكسيا”، حيث يعاني المريض من عسر في القراءة والحفظ والكتابة والتعلم.

وأشار الموقع الى أن نجمة “عروس اسطنبول” وحبيبة النجم التركي مراد بوز عملت بجد لمكافحة هذا المرض بدعم من جدتها التي قررت انفاق معاش تقاعدها لأجل تأمين أستاذ لتعليم اللغة التركية للشابة، الأمر الذي دفعها إلى إهداء شهادتها الجامعية إلى جدتها يوم حصلت عليها.

وأكد أنّ المرض لم يقف عائقاً أمام نجوميتها، لا سيّما أنه موجود لدى العديد من النجوم أمثال توم كروز.