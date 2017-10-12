وتمتلك هانتشر 4 ملايين متابع على موقع إنستاغرام، وقد اكتسبت شهرتها لدى الجمهور بأداء مقاطع غنائية موسيقية شهيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وجاء اعتذار هانتشر بعد أن ضغط أحدهم زر البث المباشر في تطبيق إنستغرام عن طريق الخطأ خلال لقاء حميمي مع صديقها أندرو جورجي، ولكن كاميرا الهاتف كانت موجهة للأسفل.

وحسب صحيفة “صن” البريطانية استمر البث المباشر أكثر من 3 دقائق، ورغم أن شيئا لم يظهر أمام الكاميرا إلا أن 14 ألف مشاهدا استمعوا إلى ما حدث.

وعلق كثير من المستخدمين على الفيديو، بينما ألغى آخرون إعجابهم بالصفحة، ولجأ البعض إلى تعطيل حسابهم على إنستغرام بشكل مؤقت وفقا للصحيفة البريطانية.

وعقب الحادثة قالت هانتشر عبر حسابها في موقع التواصل “إلى كل من شاهد البث المباشر، فقط أريد أن أعتذر، ذلك لم يكن مقصودا على الإطلاق. احذفوه من عقولكم. كان ذلك في غاية الإحراج ومنتهى الإزعاج”.