نجل وئام وهاب لا يختلف عن والده كثيرا

لا فرق كبير بين وهاب الصغير ووهاب الكبير، فالولد سر وئام وهادي غالباً ما نفث بمواقف تشبه الى حد كبير لغة ابيه في الاستخفاف بالدولة واركانها ومؤسساتها وصولاً الى التهديد مرة، والاستقواء مرة اخرى، والتطاول على المقامات والرموز الوطنية مرّات ومرّات.

خلال احداث الجاهلية برز من جديد كلام هادي وهاب، وهو كلام برسم المعنيين من امنيين ومن حريصين على السلم الاهلي في البلد.

وآخر اسفافاته ما تناقلته مواقع خبارية نقلاعن صفحته عن فايسبوك حيث كتب لا تعرفونني لم اكن سابكي عائلاتكم عليكم بل كنت سابكيكم على عائلاتكم.