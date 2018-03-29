نتيجة الانتخابات الرئاسية الإثنين.. والتقديرات تشير إلى فوز السيسي

من المقرر أن يتم اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الاثنين المقبل، بحسب ما اعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف.

وأغلقت في الساعة العاشرة من مساء أمس الأربعاء مراكز الاقتراع في الانتخابات التي انطلقت الاثنين الماضي واستمرت لمدة 3 أيام.

وبحسيب التقديرات الأولية، يتجه الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي إلى تحقيق فوز ساحق على منافسه المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب “الغد”.

وقدرت بعض المحطات التلفزيونية المصرية الخاصة أن السيسي قد يحصل على 95% على الأقل من الأصوات.

وقبل ساعات قليلة من إغلاق مراكز الاقتراع، وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم نداء اللحظات الأخيرة للمصريين للإدلاء بأصواتهم، بعد أن قررت الهيئة تمديد عملية التصويت الأربعاء لمدة ساعة واحدة إضافية بسبب كثافة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع وتوافدهم بصورة كبيرة، فضلا عن سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات.

وجرت عمليات التصويت في 139 لجنة بـ 124 دولة بالخارج، وذلك في مقر 123 سفارة و16 قنصلية مصرية بإشراف 714 دبلوماسيا مصريا، فيما جرت بالداخل في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات في مصر يبلغ 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا.