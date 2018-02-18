نتنياهو يعتبر أن إيران هي أكبر تهديد للعالم: لا تختبروا إسرائيل

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الأحد، قطعة من طائرة من دون طيار إيرانية أسقطتها إسرائيل منذ عدة أيام في الجولان، وذلك خلال خطابه بمؤتمر الأمن العالمي المنعقد في مدينة ميونخ.

وحذر نتنياهو إيران ملوحاً بقطعة الطائرة المسيرة قائلاً: “لا تختبروا” إسرائيل. وقال إن إيران هي أكبر تهديد للعالم، مؤكداً أنه سيواصل منع إيران من إقامة وجود عسكري دائم في سوريا. وأضاف: “سنتحرك ضد إيران إذا لزم الأمر وليس ضد وكلائها فحسب”.

إلى ذلك، اعتبر أن الاتفاق النووي مع إيران شجع النظام في طهران على أن يصبح عدوانيا بشكل متزايد في المنطقة. وأخبر نتنياهو قادة العالم ومسؤولي الدفاع والدبلوماسيين في مؤتمر ميونيخ الأمني بأن هذا الاتفاق “أطلق نمرا إيرانيا خطيرا في منطقتنا وخارجها”. وقال إن إيران تسجل بوقاحة مستويات عليا جديدة.

إلى ذلك، رفع نتنياهو جزءا مما قال إنها طائرة إيرانية غير مأهولة أسقطتها إسرائيل الأسبوع الماضي، بعدما تسللت إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وتحدى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، قائلاً “السيد ظريف، هل تعترف بهذا؟ ينبغي عليك ذلك.. إنه يخصكم .. يمكنك أن تعيده معك مع رسالة إلى طغاة طهران: لا تختبروا عزيمة إسرائيل!”.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في العاشر من شباط أن مقاتلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار تجاوزت الحدود شمالاً، في حين أصابت نيران من داخل سوريا مقاتلة أف 16 إسرائيلية، وقد نجا قائدها. وقال حينها اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات بلاده “استهدفت أنظمة تحكم إيرانية في سوريا أطلقت طائرة دون طيار في المجال الجوي الإسرائيلي. “