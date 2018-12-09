نتنياهو: حملة “درع الشمال” لا تزال في بدايتها.. وسنقضي على أنفاق “حزب الله” بشكل ممنهج وحازم

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن حملة درع الشمال، لا تزال في مراحلها الأولى.

وتعليقا على ما زعمه جيش الاحتلال مساء امس عن اكتشاف نفق ثان يربط جنوب لبنان بالاراضي المحتلة، قال نتنياهو: سنقضي على سلاح الأنفاق لـ”حزب الله” بشكل ممنهج وحازم.

وكان قد أعلن جيش العدو يوم أمس، السبت، أنّه اكتشف نفقاً ثانياً حفره حزب الله للتسلّل من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وذلك بعيد أيام من إعلان الدولة العبرية أنها اكتشفت “نفقاً هجومياً” مماثلاً.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جوناثان كونريكوس إنّ “الجيش الإسرائيلي عثر على نفق إضافي لحزب الله عابر للحدود”، دون أنّ يقدم تفاصيل عن موقع النفق أو حجمه.

وقال في إيجاز للصحافيين إنّ “النفق يعبر إلى إسرائيل مثل النفق الأول، إلاّ أنه لم يدخل الخدمة بعد ولا يشكّل خطراً وشيكاً على المجتمعات الإسرائيلية”.

وأطلقت إسرائيل الثلاثاء عملية “درع الشمال” لتدمير الأنفاق التي قالت إن الحزب الشيعي المدعوم من إيران حفرها تحت حدودها مع لبنان.

وقال كونريكوس السبت إنّ الجيش وضع متفجرات في النفق الجديد لمنع استخدامه كوسيلة للتسلّل إلى إسرائيل، دون أن يدمّره تماماً.

وأفاد أنّ الجيش أصدر تحذيرات بالعربية لسكان مناطق شمال لبنان بالابتعاد عن المنطقة.