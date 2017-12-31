نتانياهو​: “حماس” تتحمل مسؤولية أي هجوم ضد أهداف إسرائيلية

حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، حركة “حماس” “المسؤولية عن أي هجوم ضد أهداف إسرائيلية، يصدر من ​قطاع غزة​”.

وأشار خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” إلى ان “​الجيش الإسرائيلي​ هاجم منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي 40 هدفا تابعا لحركة حماس في قطاع غزة”.

وهاجم نتانياهو “ﻣﻨﺘﻘﺪﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺿﺪ قطاع ﻏﺰﺓ”، مشيراً إلى أن “المهرجين ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻟﻴست ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ، حتى أنهم لم يقترحوا عليّ فرض التهدئة، أنا ووزير الدفاع الاسرائيلي ​أفيغدور ليبرمان​ ندير الأمور بسياسة موزونة ومسؤولة، أطالبهم بالنوم”.