نبيل بدر يحتفل مع لاعبي الأنصار بالفوز الآسيوي

إنتشرت صورة في مواقع التواصل الإجتماعي لرئيس نادي ​الأنصار​ ​نبيل بدر​ خلال إحتفاله على أرض الملعب مع لاعبي الفريق بالفوز الثمين الذي حققه الأخضر بنتيجة هدفين مقابل لاشيء سجلهما كل من ​علاء البابا​ و​مهدي شعيتو​ الشبريكو في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم على حساب نادي ظفار العماني، ليعود بطل كأس لبنان الموسم الماضي بثلاث نقاط ثمينة جداً.

يذكر أن الأنصار يمثل لبنان في هذه البطولة بعد تتويجه بلقب كأس لبنان الموسم الماضي، إلى جانب نادي العهد بطل الدوري.