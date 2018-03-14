نبذة عن حياة هوكينغ

توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج، صباح الأربعاء، الذي سعى لتفسير بعض من أعقد الأسئلة عن الحياة، عن 76 عاما.

وشملت أبحاث هوكينج موضوعات عديدة بدءا من أصل الكون وحتى احتمال الانتقال عبر الزمن إلى الغموض الذي يكتنف الثقوب السوداء في الفضاء.

وتناقضت بقوة قدراته العقلية الفائقة مع ضعفه البدني إذ أصيب بمرض التصلب الضموري العضلي الجانبي منذ كان في الحادية والعشرين من عمره، وبينما كان يستعد لزفافه من زوجته الأولى، جين، وتوقع الأطباء أنه لن يعيش طويلا، لكن علاقتهما الزوجية استمرت 26 عاما، وأنجبا ثلاثة أطفال.

ولزم هوكينج كرسيا متحركا معظم سنوات حياته. ومع تدهور حالته اضطر إلى الحديث عبر جهاز إلكتروني والتواصل مع الآخرين بتحريك حاجبيه.

ومنذ عام 1974 عمل هوكينج على المزج بين أهم نظريتين في الفيزياء الحديثة، “النسبية العامة” لأينشتاين التي تتعلق بالجاذبية والظواهر واسعة النطاق، ونظرية “الكم” التي تركز على الجسيمات دون الذرية.

ونتيجة لهذا البحث طرح هوكينج نموذجا للكون يستند إلى مفهومين للزمن: “الزمن الحقيقي” وهو الزمن الذي يشعر به البشر و”الزمن المتصور في نظرية الكم”، وهو الزمن الذي ربما يكون العالم يتحرك على أساسه حقا..

وفي يوليو تموز 2002 قال هوكينج في محاضرة إنه على الرغم من سعيه لتفسير كل شيء فإنه ربما لا يمكن التوصل إلى “نظرية حتمية” تتكهن بشكل الكون في الماضي ولا في المستقبل.

وأثار هوكينج جدلا بين علماء الأحياء عندما قال إنه يرى فيروسات الكمبيوتر كشكل من أشكال الحياة، ومن ثم تكون هذه أول عملية خلق يقوم بها الجنس البشري.

وقال في منتدى عن الكمبيوتر في بوسطن ”حين يكون شكل الحياة الوحيد الذي خلقناه حتى الآن مدمر تماما، فأعتقد أن هذا يكشف شيئا عن طبيعة البشر، لقد خلقنا حياة على شاكلتنا.