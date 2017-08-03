نادي النجمة يدعو الجماهير لمؤازرته أمام الأنصار

دعا نادي النجمة عبر الصفحة الرسمية في وسيلة التواصل الإجتماعي جماهير الفريق لمؤازرته في مباراته أمام الأنصار في إفتتاح بطولة كأس النخبة.

وجاء بيان نادي النجمة :” عشية إنطلاق بطولة كأس النخبة في كرة القدم و بداية انطلاق الموسم الجديد 2018-2017 يدعو نادي النجمة الرياضي جماهيره على امتداد الوطن لمؤازرة الفريق في بداية مشواره للحفاظ على لقب النخبة في المباراة التي تجمعه مع نادي الأنصار يوم غد الجمعة الساعة الخامسة عصرا على ملعب طرابلس البلدي و التمسك بالروح الرياضية التي هي سمة نادي النجمة و جماهيره .

و يخوض النجمة هذه البطولة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين اللبنانيين و الأجانب و رفع مستوى اللياقة البدنية و هي تعتبر المرحلة الثانية من التحضير العام للفريق “.