نادين لبكي الى مهرجانات “كان”!

تشارك الممثلة والمخرجة نادين لبكي والمخرج المصري أبو بكر شوقي بفيلميهما “كفر ناحوم” و”يوم الدين” في المسابقة الرسمية لمهرجان “كان” السينمائي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار فيلمين عربييّن في المسابقة الرسمية في العام نفسه.

فيلم “كفر ناحوم” للمخرجة نادين لبكي، من تأليف جهاد حجيلي، يحكي قصة طفل صغير يعيش في بيئة فقيرة، ويقرر التمرد على واقعه عبر مقاضاة والديه اللذين أنجباه وجاءا به إلى هذا العالم.

أما “يوم الدين” للمخرج أبو بكر شوقي، فيتناول قصة رجل مصاب بالجذام، يغادر المستعمرة التي يعيش فيها، وهي مخصصة للمصابين بهذا النوع من الأمراض، ويجوب أرجاء مصر برفقة صديقه بحثاً عن عائلته.

كما تلعب نادين دور البطولة في الفيلم اللبناني “1982” والذي يتناول قصة الطفل “وسام” الذي يبلغ من العمر 11 عاماً، ويحب زميلته “جوانا” في إحدى مدارس بيروت، وتلعب لبكي دور معلّمته التي تشجعه على تجاوز خوفه وتردّده ليصارح “جوانا” بحبه لها، ولكن بعد أن يستجمع “وسام” قواه ويقرر أن يصارح “جوانا” بحقيقة مشاعره نحوها، تعاجله الطائرات الإسرائيلية في قصف مدرسته فيتحول حلمه وحبّه لـ”جوانا” إلى رماد.

المصدر: لها