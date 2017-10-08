نادال يُكمل تألقه و يحرز لقب بطولة الصين المفتوحة

احرز لاعب التنس ​الاسباني رفاييل نادال​ المصنف الاول عالمياً لقب منافسات بطولة الصين المفتوحة لتنس الرجال ذات الـ 500 نقطة عقب تخطيه منافسه الاسترالي نيك كيرغيوس المصنف الثامن في البطولة بسهولة في مباراة حسمها بنجاح الماتادور ليكمل سيطرته هذا العام .

ففي الدور النهائي لمنافسات البطولة التي تقام على ارض العاصمة الصينية ، تخطى الاسباني رفاييل نادال المصنف الاول عالمياً منافسه الاسترالي نيك كيرغيوس المصنف الثامن في البطولة ، بنتيجة مجموعتين نظيفتين و بواقع 2 – 6 و 1 – 6 في مباراة لم تخطى الساعتين ليكمل الاسباني تعملق في الملاعب الصفراء هذا العام .