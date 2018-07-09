نادال يبلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس وخروج مونفيس

تأهّل الاسباني رافاييل نادال إلى منافسات ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس لفردي الرجال، التي تستضيفها بريطانيا .
وجاء تأهل نادال عقب فوزه على منافسه التشيكي يري فيسيلي، في لقاء جمع الطرفين ضمن منافسات الدور الرابع، بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-3 و 6-3 و 6-4، ليضمن بذلك استمراره في المنافسة .
ويعد نادال المصنف الثاني في البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المالية أكثر من 16 مليون دولار .
في المقابل، خرج الفرنسي غايل مونفيس من المنافسة، بخسارته أمام الجنوب افريقي كيفن اندرسون بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 7-6 و7-6 و5-7 و7-6.
جدير بالذكر أن السويسري روجيه فيدرير كان قد بلقب النسخة الماضية للبطولة .
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