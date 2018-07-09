نادال يبلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس وخروج مونفيس

تأهّل الاسباني ​رافاييل نادال​ إلى منافسات ربع نهائي ​بطولة ويمبلدون للتنس​ لفردي الرجال، التي تستضيفها بريطانيا .

وجاء تأهل نادال عقب فوزه على منافسه التشيكي ​يري فيسيلي​، في لقاء جمع الطرفين ضمن منافسات الدور الرابع، بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-3 و 6-3 و 6-4، ليضمن بذلك استمراره في المنافسة .

ويعد نادال المصنف الثاني في البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المالية أكثر من 16 مليون دولار .

في المقابل، خرج الفرنسي ​غايل مونفيس​ من المنافسة، بخسارته أمام الجنوب افريقي ​كيفن اندرسون​ بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 7-6 و7-6 و5-7 و7-6.

جدير بالذكر أن السويسري روجيه فيدرير كان قد بلقب النسخة الماضية للبطولة .