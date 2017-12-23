مي عز الدين ترد على اتهامها باستخدام الفوتوشوب لتنحيف خصرها (فيديو)

بعد الاتهامات التي وجهت للفنانة مي عز الدين واتهامها بأستخدام الفوتوشوب لتظهر بخصر نحيف للغاية، عمدت لتوضيح الأمر لجمهورها.

ونشرت عز الدين مقطع فيديو عبر حسابها على “انستغرام” وهي تتمايل بخصرها النحيف للغاية وارفقته بتعليق نافية فيه الشائعات قائلة: الحمدلله وسطي مطلعش فوتوشوب، كنت قلقانة قوي لا يطلع فوتوشوب مش عارفة كنت هعيش إزاي، أتجوز غرافيك ديزانر علشان يعملي فوتوشوب طول ماحنا ماشيين في الشارع علشان الناس متفقسنيش ولا كنت هعمل إيه، يلا الحمد الله جت سليمة، مشو الناس النفسية دي من هنا فيه دخلاء وسطنا يا جماعة ولا أقولكم أحنا نقفل عليهم الأكونت بليل ونظبطهم”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع، معبرين عن سعادتهم بجرأتها لنفي الشائعات وأثنوا على جمالها وجمال ضحكتها.